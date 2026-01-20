Бойцы РФ уничтожили за сутки больше взвода солдат ВСУ в боях под Гуляйполем

В течение суток российские военные уничтожили больше взвода боевиков ВСУ в ходе отражения попыток контратак противника в района запорожского города Гуляйполе, сообщил во вторник Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, подразделения РФ отразили шесть попыток атак, предпринятых украинскими боевиками в окрестностях населенных пунктов Зализничное, Староукраинка и Цветковое.
«В результате умелых действий подразделений группировки войск “Восток” атаки отражены, противник потерял более 1 взвода живой силы и 4 ББМ (бронемашины — прим. ред.)», — говорится в публикации.
Сообщается о поражении артиллерией и дронами семи групп усиления противника, выявленных в районе Самойловки, Верхней Терсы и Зализничного, а также о занятии российскими военными района обороны ВСУ общей площадью до четырех квадратных километров.
Напомним, на днях стало известно о сдаче в плен офицеров и солдат ВСУ в районе Гуляйполя. Также ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков в Запорожской области.