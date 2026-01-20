Молдавия может прекратить существовать как независимое государство после завершения процесса выхода из структур СНГ и войти в состав Румынии. Такое мнение высказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с интернет-изданием «Абзац».
По его словам, все представители руководства Молдавии являются гражданами Румынии и открыто стремятся к разрыву отношений с Россией. Шишкин заявил, что молдавская государственность существует только благодаря историческому курсу на Россию.
Эксперт напомнил, что Румыния отказалась от притязаний на Бессарабию по послевоенным договорам, получив Трансильванию. Сейчас, по его мнению, используется схема вступления Молдавии в Евросоюз с последующим воссоединением в его рамках.
Шансы на вступление Молдавии в ЕС Шишкин оценил как крайне высокие, поскольку Брюссель заинтересован в отрыве Кишинева от Москвы и контроле над устьем Дуная — ключевой водной артерией Европы.
Ранее исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что президент Молдавии Майя Санду и ее партия навязывают республике ложный выбор между СНГ и ЕС.