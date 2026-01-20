Ричмонд
Эксперт Самонкин: РФ может вступить в Совет мира по Газе на своих условиях

Эксперт Юрий Самонкин заявил, что РФ может вступить в Совет мира при условии восстановления абсолютных политических и социальных прав российских спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

Россия может вступить в Совет мира по Газе при выполнении ряда условий. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, ключевым требованием является восстановление абсолютных политических и социальных прав российских спортсменов на международной арене. Эксперт отметил, что крупные соревнования, включая Олимпиады и чемпионат мира по футболу, не могут полноценно проходить без участия России.

Самонкин также указал на необходимость учета национальных интересов РФ на Украине. Он привел в пример отсутствие санкций в отношении действий США при введении ограничений против России.

Эксперт подчеркнул, что Россия готова участвовать в любых договорных процессах, но только при условии уважения ее позиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».

