Россия может вступить в Совет мира по Газе при выполнении ряда условий. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ключевым требованием является восстановление абсолютных политических и социальных прав российских спортсменов на международной арене. Эксперт отметил, что крупные соревнования, включая Олимпиады и чемпионат мира по футболу, не могут полноценно проходить без участия России.
Самонкин также указал на необходимость учета национальных интересов РФ на Украине. Он привел в пример отсутствие санкций в отношении действий США при введении ограничений против России.
Эксперт подчеркнул, что Россия готова участвовать в любых договорных процессах, но только при условии уважения ее позиции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».