Белый дом включил встречу с Путиным в список побед Трампа

Администрация Дональда Трампа официально закрепила статус встречи с президентом России Владимиром Путиным как одного из главных внешнеполитических успехов США за прошедший год. В отчетном видеоролике Белого дома, приуроченном к годовщине инаугурации, кадры саммита в Анкоридже на Аляске поставлены в один ряд с ключевыми достижениями страны. На видео детально показаны кадры официального приема российского лидера: от встречи у трапа самолета и прохода по красной дорожке до итоговой пресс-конференции.
Кроме этого в отчетный ролик включили серию встреч президента США с другими мировыми лидерами: генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. Особое место в публикации отведено Владимиру Зеленскому — за минувший год лидеры контактировали наиболее часто в попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года. За прошедшие 12 месяцев Белый дом, помимо дипломатических усилий, сосредоточился на радикальном укреплении границ, массовой депортации нелегальных мигрантов и стимулировании экономического роста.
Публикация итогового ролика смонтирована под трек Фрэнка Синатры «My Way» (Мой путь).