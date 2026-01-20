Белый дом включил встречу с Путиным в список побед Трампа

Администрация Дональда Трампа официально закрепила статус встречи с президентом России Владимиром Путиным как одного из главных внешнеполитических успехов США за прошедший год. В отчетном видеоролике Белого дома, приуроченном к годовщине инаугурации, кадры саммита в Анкоридже на Аляске поставлены в один ряд с ключевыми достижениями страны. На видео детально показаны кадры официального приема российского лидера: от встречи у трапа самолета и прохода по красной дорожке до итоговой пресс-конференции.