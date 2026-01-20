В Японии считают, что Трамп превратил США в авторитарную страну

Всего за год президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, по всей видимости, превратил США из лидера демократии в авторитарную страну. Об этом пишет издание The Japan News, статью которого перевёл aif.ru.
20 января исполнился год с тех пор, как Трамп во второй раз вступил в должность президента США.
«Невозможно не беспокоиться из-за того, что он издаёт слишком много президентских указов и ведёт себя всё более авторитарно», — пишут японские обозреватели, которые напомнили, что Трамп фактически отстранил СМИ, критикующие его администрацию, от участия в пресс-конференциях.
Ограничение свободы прессы и вмешательство в работу судебной системы — стандартная тактика авторитарных режимов, отмечают в Японии.
«Крайне прискорбно, что администрация Трампа использует ту же тактику, что и авторитарные страны, для подавления критики, тем самым подрывая международное уважение и доверие. Это также противоречит обещанию его администрации “снова сделать Америку великой”», — говорится в статье.
Трамп ввёл высокие пошлины для различных стран, решил выйти из международных организаций и соглашений или приостановить их финансирование, а также отвернулся от системы свободной торговли и многостороннего сотрудничества, напомнили японские аналитики.
В июне прошлого года Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по иранским ядерным объектам, а в начале этого года неожиданно напал на Венесуэлу.
«Хотя утверждалось, что эти действия являются нарушением международного права, Трамп заявил: “Мне не нужно международное право”. Он совершенно не уважает закон», — сказано в материале.
Трамп также выразил готовность аннексировать или выкупить у Дании Гренландию, заявив, что введёт дополнительные пошлины для восьми европейских стран, которые выступят против этого шага.
«Нельзя мириться с таким безрассудным подходом, при котором суверенитет и территория других стран рассматриваются как разменные монеты, а попытки получить их силой поощряются», — добавили в Японии.
Ранее один из советников главы Белого дома заявил, что Трамп хочет доминировать во всем мире.