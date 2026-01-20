Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии считают, что Трамп превратил США в авторитарную страну

В Японии раскритиковали политику американского президента Трампа, второй президентский срок которого стартовал год назад.

Источник: Аргументы и факты

Всего за год президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, по всей видимости, превратил США из лидера демократии в авторитарную страну. Об этом пишет издание The Japan News, статью которого перевёл aif.ru.

20 января исполнился год с тех пор, как Трамп во второй раз вступил в должность президента США.

«Невозможно не беспокоиться из-за того, что он издаёт слишком много президентских указов и ведёт себя всё более авторитарно», — пишут японские обозреватели, которые напомнили, что Трамп фактически отстранил СМИ, критикующие его администрацию, от участия в пресс-конференциях.

Ограничение свободы прессы и вмешательство в работу судебной системы — стандартная тактика авторитарных режимов, отмечают в Японии.

«Крайне прискорбно, что администрация Трампа использует ту же тактику, что и авторитарные страны, для подавления критики, тем самым подрывая международное уважение и доверие. Это также противоречит обещанию его администрации “снова сделать Америку великой”», — говорится в статье.

Трамп ввёл высокие пошлины для различных стран, решил выйти из международных организаций и соглашений или приостановить их финансирование, а также отвернулся от системы свободной торговли и многостороннего сотрудничества, напомнили японские аналитики.

В июне прошлого года Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по иранским ядерным объектам, а в начале этого года неожиданно напал на Венесуэлу.

«Хотя утверждалось, что эти действия являются нарушением международного права, Трамп заявил: “Мне не нужно международное право”. Он совершенно не уважает закон», — сказано в материале.

Трамп также выразил готовность аннексировать или выкупить у Дании Гренландию, заявив, что введёт дополнительные пошлины для восьми европейских стран, которые выступят против этого шага.

«Нельзя мириться с таким безрассудным подходом, при котором суверенитет и территория других стран рассматриваются как разменные монеты, а попытки получить их силой поощряются», — добавили в Японии.

Ранее один из советников главы Белого дома заявил, что Трамп хочет доминировать во всем мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше