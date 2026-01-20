Трамп: Если бы не я, НАТО оказалась бы на свалке истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что без него НАТО бы не существовала, и альянс оказался бы на свалке истории. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем он сам.
«Если бы я не появился, НАТО сейчас не существовала бы вовсе! Она оказалась бы на свалке истории. Печально, но правда», — утверждает президент США.
Ранее сайт KP.RU писал, что страны НАТО перестали делиться данными своих разведок с Вашингтоном. Поводом для этого послужили претензии США на Гренландию.
Европейские лидеры в свою очередь планируют убедить США в силе и единстве континента, несмотря на новые пошлины, введенные Трампом. Сам американский лидер заявил, что Гренландия необходима США для национальной безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что НАТО и Европейский Союз переживают серьезный кризис, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани исчезновения.