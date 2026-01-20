Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Если бы не я, НАТО оказалась бы на свалке истории

Президент США сделал громкое заявление о незавидной судьбе НАТО без его участия.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что без него НАТО бы не существовала, и альянс оказался бы на свалке истории. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем он сам.

«Если бы я не появился, НАТО сейчас не существовала бы вовсе! Она оказалась бы на свалке истории. Печально, но правда», — утверждает президент США.

Ранее сайт KP.RU писал, что страны НАТО перестали делиться данными своих разведок с Вашингтоном. Поводом для этого послужили претензии США на Гренландию.

Европейские лидеры в свою очередь планируют убедить США в силе и единстве континента, несмотря на новые пошлины, введенные Трампом. Сам американский лидер заявил, что Гренландия необходима США для национальной безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что НАТО и Европейский Союз переживают серьезный кризис, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани исчезновения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше