Лукашенко назвал враньем сообщения о взносе в $1 млрд для членства в Совете мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о необходимости внесения миллиарда долларов для участия в предложенном главой США Дональдом Трампом Совете мира по Газе. Белорусского лидера цитирует агентство БелТа.
«Вранье это все… Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — сказал президент Белоруссии, отвечая на вопрос о слухах касательно условий вступления в Совет.
Лукашенко добавил, что сразу после получения информации он уточнил этот вопрос, и ему подтвердили, что денег платить не требуется. Он подчеркнул, что для эффективного участия в работе Совета важны опыт и возможности.
Ранее KP.RU писал, что Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира. Он от имени республики подтвердил готовность стать учредителем Совета и соблюдать его Устав. Лукашенко отметил, что он направил соответствующее обращение в США.