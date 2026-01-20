Ричмонд
Лукашенко назвал враньем сообщения о взносе в $1 млрд для членства в Совете мира

Лукашенко опроверг слухи о денежном взносе для вступления в Совет мира по Газе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о необходимости внесения миллиарда долларов для участия в предложенном главой США Дональдом Трампом Совете мира по Газе. Белорусского лидера цитирует агентство БелТа.

«Вранье это все… Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — сказал президент Белоруссии, отвечая на вопрос о слухах касательно условий вступления в Совет.

Лукашенко добавил, что сразу после получения информации он уточнил этот вопрос, и ему подтвердили, что денег платить не требуется. Он подчеркнул, что для эффективного участия в работе Совета важны опыт и возможности.

Ранее KP.RU писал, что Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира. Он от имени республики подтвердил готовность стать учредителем Совета и соблюдать его Устав. Лукашенко отметил, что он направил соответствующее обращение в США.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше