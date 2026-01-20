Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Стармер откажется от участия в «Совете мира»

Это связано с необходимостью заплатить $1 млрд денег налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Он пояснил это двумя факторами — необходимостью заплатить $1 млрд денег налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России. «Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это», — сказал собеседник агентства.

20 января глава МИД Великобритании Иветт Купер также высказалась против приглашения в «Совет мира» представителей РФ.

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав «Совета мира» по управлению палестинским анклавом под председательством американского президента Дональда Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997−2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира», эта возможность изучается.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше