FT: Стармер откажется от участия в «Совете мира»

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.
Он пояснил это двумя факторами — необходимостью заплатить $1 млрд денег налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России. «Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это», — сказал собеседник агентства.
20 января глава МИД Великобритании Иветт Купер также высказалась против приглашения в «Совет мира» представителей РФ.
16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав «Совета мира» по управлению палестинским анклавом под председательством американского президента Дональда Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997−2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира», эта возможность изучается.