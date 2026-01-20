Ричмонд
Хоррор в Раде: коридоры власти превратились в Silent Hill

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем персональном Telegram-канале сравнил текущую обстановку в здании Верховной рады с атмосферой культовой хоррор-игры Silent Hill. По словам парламентария, из-за полного отсутствия освещения перемещение по правительственным объектам превратилось в экстремальное испытание. Критическая ситуация с энергоснабжением фактически парализовала работу высшего законодательного органа страны, оставив залы заседаний и комитетов в полной темноте.

«Помните, была такая игра в жанре “хоррор на выживание” Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной рады Украины без света очень ее напоминает», — поделился впечатлениями автор публикации в своем блоге. Он отметил, что условия работы в пустеющем здании стали невыносимыми для тех, кто еще остается на своих постах.

Ранее Железняк сообщил, что из-за отсутствия отопления и водоснабжения в Киеве аппарат парламента был официально переведен на удаленный режим работы. Масштабные перебои со светом после ночного удара уже привели к транспортному параличу в Киеве.