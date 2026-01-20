Ричмонд
Фон дер Ляйен усомнилась, что Трамп остаётся другом Европы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично поставила под сомнение союзнические отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Life.ru

Политик подчеркнула, что Европа полностью привержена безопасности в Арктике и разделяет цели США в этом регионе. Однако, по её словам, предлагаемые американской стороной дополнительные торговые пошлины являются ошибкой. Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о торговом соглашении в июле прошлого года. И в политике, как и в бизнесе, сделка есть сделка.

«А когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить», — заявила фон дер Ляйен, намекая на необходимость соблюдения договорённостей.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении консультаций с ключевыми европейскими лидерами и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте по вопросам, связанным с Гренландией и действиями США. В число её собеседников вошли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В публикации фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз будет отстаивать свои интересы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

