Фон дер Ляйен усомнилась, что Трамп остаётся другом Европы

Политик подчеркнула, что Европа полностью привержена безопасности в Арктике и разделяет цели США в этом регионе. Однако, по её словам, предлагаемые американской стороной дополнительные торговые пошлины являются ошибкой. Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о торговом соглашении в июле прошлого года. И в политике, как и в бизнесе, сделка есть сделка.