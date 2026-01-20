Белый дом включил встречу с Путиным в ролик к годовщине инаугурации Трампа

Белый дом к годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа представил видеоролик, в который включил кадры встречи американского лидера с Владимиром Путиным на Аляске.
В видеоролике продемонстрировали кадры с мировыми лидерами, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером. Кроме того, показана встреча с Владимиром Путиным.
На кадрах Дональд Трамп встречает российского коллегу у самолета, идет с ним по красной ковровой дорожке и участвует в пресс-конференции.
При этом в видеоролике Белый дом похвастался защищенными границами, депортацией нелегальных мигрантов, армией и достижениями в экономике — все благодаря Дональду Трампу.
Напомним, переговоры Владимира Путина и лидера США на Аляске состоялись в августе. Встречу провели на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Впоследствии в Италии назвали саммит одним из главных новостных событий 2025 года.