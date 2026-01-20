Ричмонд
СNN: Трамп отклонил предложение Макрона приехать на саммит G7 в Париже

Президент США отклонил приглашение Макрона на саммит G7 в Париже с участием России.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отклонил приглашение французского лидера Эммануэля Макрона посетить экстренный саммит G7 в Париже, передает СNN.

Источник в Белом доме сообщил, что Трамп не планирует посещать мероприятие.

Ранее стало известно, что Макрон в личном сообщении предложил Трампу провести внеочередной саммит вскоре после форума в Давосе и пригласить туда представителей России, Украины и Сирии в качестве наблюдателей. Американский лидер опубликовал сообщение Макрона на платформе Truth Social.

Позднее президент Франции заявил, что конкретных планов созвать саммит пока нет.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
