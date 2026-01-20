СNN: Трамп отклонил предложение Макрона приехать на саммит G7 в Париже

Президент США Дональд Трамп отклонил приглашение французского лидера Эммануэля Макрона посетить экстренный саммит G7 в Париже, передает СNN.
Источник в Белом доме сообщил, что Трамп не планирует посещать мероприятие.
Ранее стало известно, что Макрон в личном сообщении предложил Трампу провести внеочередной саммит вскоре после форума в Давосе и пригласить туда представителей России, Украины и Сирии в качестве наблюдателей. Американский лидер опубликовал сообщение Макрона на платформе Truth Social.
Позднее президент Франции заявил, что конкретных планов созвать саммит пока нет.
