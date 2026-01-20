Путь к развязке: Буданов* сделал сенсационное признание о мире в Давосе

Глава Офиса президента подчеркнул, что, несмотря на прикладываемые усилия, гарантировать немедленное наступление мира невозможно. «Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир гарантированно. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но делается очень много усилий, прежде всего с нашей стороны и со стороны Соединённых Штатов Америки», — пояснил он. Подытоживая текущую ситуацию в переговорном процессе, он охарактеризовал свои ожидания термином «сдержанный оптимизм».