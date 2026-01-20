Бойцы РФ применили трофейные дроны для ударов по ВСУ под Константиновкой

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по месту скопления военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ под Константиновкой, а также по пункту временной дислокации боевиков 158-й мехбригады противника в окрестностях города Белицкое.