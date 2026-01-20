Бойцы РФ применили трофейные дроны для ударов по ВСУ под Константиновкой

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении опубликовал во вторник Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
Сообщается, что российские бойцы применили трофейные дроны для поражения укрытий военнослужащих противника.
«Используя трофейные тяжелые дроны противника, операторы 4-й бригады уничтожают обнаруженные места скопления личного состава нацистов, сбрасывая снаряд за снарядом им на головы», — говорится в публикации.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов трофейных беспилотников по укрытиям украинских боевиков под Константиновкой нет.
Напомним, во вторник в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими FPV-дронами замаскированных антенн управления беспилотниками и терминала связи Starlink ВСУ на константиновском направлении.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по месту скопления военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ под Константиновкой, а также по пункту временной дислокации боевиков 158-й мехбригады противника в окрестностях города Белицкое.