Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ применили трофейные дроны для ударов по ВСУ под Константиновкой

Уничтожение выявленных на константиновском направлении укрытий ВСУ с помощью трофейных дронов сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении опубликовал во вторник Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.

Сообщается, что российские бойцы применили трофейные дроны для поражения укрытий военнослужащих противника.

«Используя трофейные тяжелые дроны противника, операторы 4-й бригады уничтожают обнаруженные места скопления личного состава нацистов, сбрасывая снаряд за снарядом им на головы», — говорится в публикации.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов трофейных беспилотников по укрытиям украинских боевиков под Константиновкой нет.

Напомним, во вторник в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими FPV-дронами замаскированных антенн управления беспилотниками и терминала связи Starlink ВСУ на константиновском направлении.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по месту скопления военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ под Константиновкой, а также по пункту временной дислокации боевиков 158-й мехбригады противника в окрестностях города Белицкое.