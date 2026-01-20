Ричмонд
Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для вступления в Совет мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о необходимости крупного финансового взноса для участия в международном Совете мира. Об этом он заявил журналистам, передаёт агентство БелТА.

По словам Лукашенко, сообщения о том, что для вступления в организацию, инициированную Дональдом Трампом, требуется внести один миллиард долларов, являются ложью.

«Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил о создании «величайшего» Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. По замыслу Белого дома, данная структура должна стать альтернативой механизмам ООН. Среди лидеров, приглашённых присоединиться к Совету, был назван президент России Владимир Путин. Известно, что Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении своей страны к данному Совету Мира и о намерении выполнять положения его Устава.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

