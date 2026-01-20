Трамп проведет брифинг для прессы

Американский президент Дональд Трамп проведет брифинг, который состоится в 21.00 по московскому времени, утверждает телекомпания CBS.
Трамп, как уточняется, будет проводить брифинг вместе с пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.
Левитт утверждала, что в брифинге Белого дома будет участвовать «особенный гость», но не рассказывала, что речь идет о Трампе.
