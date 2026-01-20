Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп проведет брифинг для прессы

Американский президент Дональд Трамп проведет брифинг, который состоится в 21.

Американский президент Дональд Трамп проведет брифинг, который состоится в 21.00 по московскому времени, утверждает телекомпания CBS.

Трамп, как уточняется, будет проводить брифинг вместе с пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт.

Левитт утверждала, что в брифинге Белого дома будет участвовать «особенный гость», но не рассказывала, что речь идет о Трампе.

Читайте материал «Украинский парламент остался без воды и тепла».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше