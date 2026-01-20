Ричмонд
«Враг внутри»: Трамп назвал ООН и НАТО главной угрозой США

Президент США Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social заявление, в котором Организация Объединенных Наций (ООН) и НАТО названы главными внутренними врагами Америки.

Президент США Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social заявление, в котором Организация Объединенных Наций (ООН) и НАТО названы главными внутренними врагами Америки. В сообщении, которое поддержал глава Белого дома, утверждается, что традиционные геополитические соперники в лице России и Китая являются лишь «страшилками», призванными отвлечь внимание от реальной угрозы, исходящей от международных институтов.

«В какой момент мы поймем, что враг находится внутри, а Китай и Россия — это просто страшилка, когда настоящая угроза — это ООН, НАТО и эта “религия”», — приводится текст публикации в аккаунте американского лидера.

Автор сообщения также подверг резкой критике современные идеологические установки, назвав их «культом», а не религией.

Репост этого материала Трампом фактически подтверждает его намерение радикально пересмотреть участие Вашингтона в глобальных альянсах. Это происходит на фоне усиливающегося давления на европейских союзников по арктической повестке и планам покупки Гренландии.

Ранее политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic подчеркивал, что американская мощь теперь направлена на разрушение либерального миропорядка. В свою очередь, лидеры ЕС уже начали обсуждение создания автономной европейской армии, рассматривая политику Трампа как прямую угрозу суверенитету европейских государств.

