Карни: коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Канада считает, что прежний коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, комментируя внешнюю политику Соединенных Штатов.
«У нас есть осознание происходящего и решимость действовать соответствующим образом. Мы понимаем, что нынешний разрыв требует большего, чем адаптация. Он требует честного взгляда на существующий мир. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Нам не следует его оплакивать. Ностальгия — это не стратегия», — сказал канадский премьер, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
Как напомнил Карни, до настоящего времени западные государства исходили из того, что географическое положение и членство в созданных ими альянсах автоматически предоставляют «экономическое процветание и безопасность». «Этот посыл более не действителен», — признал глава правительства Канады.
«Я бы также сказал, что великие державы сейчас могут себе позволить действовать в одиночку. У них есть для этого [соответствующий] размер рынка, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать условия. У срединных держав — нет», — отметил Карни.
«Но, когда мы ведем переговоры с гегемоном в двустороннем формате, мы ведем переговоры с позиции слабости. Мы принимаем то, что предлагают. Мы конкурируем друг с другом за то, чтобы быть самыми услужливыми», — убежден премьер. Он подчеркнул, что «это не суверенитет».
«Это видимость суверенитета при согласии со своим подчиненным положением», — повторил Карни. С его точки зрения, «в мире, характеризующемся конкуренцией великих держав, у находящихся между ними стран есть выбор между тем, чтобы конкурировать друг с другом за благосклонность, и тем, чтобы объединить силы и создать третий путь и обзавестись влиянием». «Срединные державы» должны «действовать сообща», полагает премьер. «Потому что если мы не присутствуем за столом, то фигурируем в меню», — добавил он.