Карни: коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется

«Это видимость суверенитета при согласии со своим подчиненным положением», — повторил Карни. С его точки зрения, «в мире, характеризующемся конкуренцией великих держав, у находящихся между ними стран есть выбор между тем, чтобы конкурировать друг с другом за благосклонность, и тем, чтобы объединить силы и создать третий путь и обзавестись влиянием». «Срединные державы» должны «действовать сообща», полагает премьер. «Потому что если мы не присутствуем за столом, то фигурируем в меню», — добавил он.