Премьер Бельгии заявил, что у Европы «нет палки» для разговора с Путиным

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не увидел целесообразности в переговорах Европы с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, сейчас европейские политики не имеют никаких козырей для результативности такого общения. Де Вевера цитирует издание Clash Report.

Источник: Life.ru

«Я думаю, вести переговоры с Путиным — не очень хорошая идея, потому что, как сказали американцы: “Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо”, — сказал бельгийский премьер.

Ранее издание Politico сообщило, что американский эксперт обвинил Европу в саботаже мирных переговоров по Украине. ЕС намеренно включал в обсуждения пункты, заведомо неприемлемые для Москвы, вроде размещения своих войск на украинской территории. Такие шаги научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин называет «отравленными пилюлями», которые ломали весь процесс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.