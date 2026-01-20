Премьер Бельгии заявил, что у Европы «нет палки» для разговора с Путиным

«Я думаю, вести переговоры с Путиным — не очень хорошая идея, потому что, как сказали американцы: “Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо”, — сказал бельгийский премьер.