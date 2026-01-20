«Я думаю, вести переговоры с Путиным — не очень хорошая идея, потому что, как сказали американцы: “Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо”, — сказал бельгийский премьер.
Ранее издание Politico сообщило, что американский эксперт обвинил Европу в саботаже мирных переговоров по Украине. ЕС намеренно включал в обсуждения пункты, заведомо неприемлемые для Москвы, вроде размещения своих войск на украинской территории. Такие шаги научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин называет «отравленными пилюлями», которые ломали весь процесс.
