Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано письмо Лукашенко к Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально уведомил госсекретаря США Марко Рубио о присоединении республики к «Совету мира» и принятии его устава.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально уведомил госсекретаря США Марко Рубио о присоединении республики к «Совету мира» и принятии его устава. Об этом во вторник, 20 января, сообщил близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав текст письма.

Документ датирован 20 января 2026 года.

«Имею честь также сообщить правительству Соединённых Штатов Америки в его роли депозитария Устава, что Республика Беларусь настоящим принимает Устав Совета Мира с даты данного письма», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков подтвердил, что Минск получил личное обращение президента США Дональда Трампа с предложением стать учредителем организации, призванной способствовать урегулированию в Газе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше