Опубликовано письмо Лукашенко к Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально уведомил госсекретаря США Марко Рубио о присоединении республики к «Совету мира» и принятии его устава. Об этом во вторник, 20 января, сообщил близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав текст письма.