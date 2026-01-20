Минобороны Сирии заявило о четырёхдневном прекращении огня на северо-востоке страны

«Данное решение будет оставаться в силе в течение четырёх дней в соответствии с договорённостями, объявленными сирийским правительством и СДС», — говорится в заявлении.
Режим прекращения огня вступает в силу с 20:00 по местному времени 20 января. Решение принято в рамках нового соглашения между переходным правительством Сирии и курдской коалицией СДС, направленного на стабилизацию ситуации на северо-востоке страны и предотвращение боевых действий в регионе.
Ранее подразделения иракских сил безопасности на сирийской границе были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Меры связаны с обострением обстановки в приграничных районах Сирии. Дополнительного военного подкрепления на границу пока не направлялось, но уже дислоцированные силы находятся в повышенной готовности.
