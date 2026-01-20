Минобороны Сирии заявило о четырёхдневном прекращении огня на северо-востоке страны

Режим прекращения огня вступает в силу с 20:00 по местному времени 20 января. Решение принято в рамках нового соглашения между переходным правительством Сирии и курдской коалицией СДС, направленного на стабилизацию ситуации на северо-востоке страны и предотвращение боевых действий в регионе.