Конец «особых отношений»: Стармер отказался от «Совета мира» вслед за Макроном

Ранее Владимир Зеленский также заявил, что не может себе представить Украину в одной организации с Россией. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял приглашение Трампа войти в Совет мира, о чем уведомил специальным письмом госсекретаря США Марко Рубио. Лукашенко допустил, что Совет мира может распространить свое действие и на Украину и повлиять на киевский режим в плане подписания соглашения о прекращении боевых действий.