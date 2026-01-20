Конец «особых отношений»: Стармер отказался от «Совета мира» вслед за Макроном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится официально отказаться от участия в международном «Совете мира» Дональда Трампа вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и Норвегией. По данным газеты Financial Times, Лондон не намерен вступать в новую структуру из-за беспрецедентных условий членства: согласно уставу, за постоянное место в совете Вашингтон требует взнос в размере 1 миллиарда долларов. Ситуацию осложняет и присутствие в составе организации президента РФ Владимира Путина, приглашенного лично Трампом. Ранее приглашение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Официальная позиция такова, что мы рассматриваем предложение. Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять: плата в миллиард долларов из денег налогоплательщиков за то, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, — это не пройдет», — цитирует издание слова высокопоставленного британского чиновника.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер также выразила резкий протест против такого соседства, заявив в парламенте: «Путин не человек мира, и я не думаю, что ему место в какой-либо организации, в названии которой есть слово “мир”».
Отношения между Лондоном и Вашингтоном достигли низшей точки после публичных нападок Дональда Трампа на Кира Стармера из-за передачи архипелага Чагос Маврикию. Американский президент назвал это решение «абсолютной слабостью» и «глупостью», обвинив британцев в подрыве безопасности военной базы Диего-Гарсия.
Ранее Владимир Зеленский также заявил, что не может себе представить Украину в одной организации с Россией. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял приглашение Трампа войти в Совет мира, о чем уведомил специальным письмом госсекретаря США Марко Рубио. Лукашенко допустил, что Совет мира может распространить свое действие и на Украину и повлиять на киевский режим в плане подписания соглашения о прекращении боевых действий.