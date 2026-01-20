Трамп репостнул публикацию о главных врагах в виде ООН и НАТО

Лидер США Дональд Трамп в соцсети Truth Social репостнул сообщение, в котором говорится, что главными врагами являются ООН и НАТО.
«Так когда же мы наконец-то поймем, что враг внутри нас? Китай и Россия — это просто страшилка, тогда как реальная угроза — это ООН, НАТО», — сказано в публикации пользователя.
Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть объединение из-за разногласий с членами альянса из европейских стран. Он заявил, что НАТО следует делать все возможное для снижения риска такого исхода. Бывший генсек альянса также призвал серьезно отнестись к высказываниям Дональда Трампа о планах взять под контроль Гренландию.