Премьер Канады призвал защищать Арктику от России

Канада считает необходимым выстраивать защиту от действий России в Арктическом регионе. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова прозвучали на фоне притязаний США на Гренландию.
«Россия, без сомнения, представляет угрозу в Арктике… Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться», — сказал Карни.
При этом он уточнил, что на данный момент эта угроза является скорее «потенциальной», чем немедленной и прямой.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, отметил, что США прекрасно осведомлены об отсутствии у России и Китая каких-либо планов по захвату этой территории.