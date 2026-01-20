Ричмонд
Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области ВСУ нанесли несколько ударов FPV-дронами: один мирный житель погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, водитель которого скончался на месте. В городе Шебекино мужчина получил баротравму и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ; лечение он продолжит амбулаторно. В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил автомобиль, мужчина получил слепое осколочное ранение спины и был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Во всех случаях транспортные средства оказались повреждены, оперативные службы продолжают работу на местах.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел, а оперативные службы продолжают устанавливать личность погибшего.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.