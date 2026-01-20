Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, водитель которого скончался на месте. В городе Шебекино мужчина получил баротравму и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ; лечение он продолжит амбулаторно. В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил автомобиль, мужчина получил слепое осколочное ранение спины и был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Во всех случаях транспортные средства оказались повреждены, оперативные службы продолжают работу на местах.