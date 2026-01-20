Два «Орешника» на Киев: на Украине разгоняют слухи о жутком ударе

В украинском информационном пространстве вспыхнул скандал из-за массового распространения слухов о неминуемом ударе новейшими баллистическими ракетами «Орешник» по Киеву. Первоисточником тревожных сводок выступил мониторинговый канал «єРадар», который сообщил о возможной подготовке двух пусков с полигона «Капустин Яр» до конца текущей недели. Однако вскоре администраторы этого ресурса обвинили крупные СМИ в преднамеренном искажении фактов и раздувании паники ради хайпа.
«В очередной раз убеждаемся, что большинство украинских СМИ — тупоголовые… Приводим вам примеры вырванных из общего контекста предложений. Вот это и называется хайп», — эмоционально прокомментировали ситуацию волонтеры «єРадар».
По словам представителей паблика, их изначальное предупреждение носило характер оперативного наблюдения и не исключало учебных испытаний, однако медиаплощадки превратили это в безальтернативное утверждение о грядущей атаке.
«В течение недели (включая воскресенье), враг запланировал запуск 2х баллистических ракет средней дальности типа “Орешник”. Будут ли это учебные пуски в рамках полигона “Капустин Яр”, или пуски с индивидуально управляемыми раздельными блоками для поражения потенциальных целей на территории Украины — пока неизвестно. Среди потенциальных целей называют г. Киев», — говорилось в первоначальном сообщении мониторингового ресурса.