Два «Орешника» на Киев: на Украине разгоняют слухи о жутком ударе

В украинском информационном пространстве вспыхнул скандал из-за массового распространения слухов о неминуемом ударе новейшими баллистическими ракетами «Орешник» по Киеву. Первоисточником тревожных сводок выступил мониторинговый канал «єРадар», который сообщил о возможной подготовке двух пусков с полигона «Капустин Яр» до конца текущей недели. Однако вскоре администраторы этого ресурса обвинили крупные СМИ в преднамеренном искажении фактов и раздувании паники ради хайпа.