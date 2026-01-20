Появились кадры авиаудара по бежавшим от Старицы боевикам ВСУ

Ранее сообщалось, что удары тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиации вынуждают военнослужащих ВСУ уходить с позиций под Волчанском. В частности, стало известно, что украинские боевики покинули попавшие под удар позиции в лесу к юго-западу от села Лиман.