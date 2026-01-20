Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры авиаудара по бежавшим от Старицы боевикам ВСУ

Авиация разнесла места скопления боевиков 72-й мехбригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения авиацией позиций ВСУ в Харьковской области опубликовал во вторник связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Сообщается, что удар нанесен по местам скопления боевиков 72-й мехбригады ВСУ, сбежавших с позиций в окрестностях села Старица под Волчанском.

«После стремительного отступления из района Старицы порцию авиационного “чугуния” получили подразделения 72 омбр ВСУ, ретировавшиеся в район н.п. Терновая», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате нанесения авиаудара нет.

Ранее сообщалось, что удары тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиации вынуждают военнослужащих ВСУ уходить с позиций под Волчанском. В частности, стало известно, что украинские боевики покинули попавшие под удар позиции в лесу к юго-западу от села Лиман.

Также ранее были опубликованы кадры поражения «Солнцепеками» позиций украинских боевиков из 13-й бригады НГУ «Хартия» в районе харьковского села Зеленое.