Появились кадры авиаудара по бежавшим от Старицы боевикам ВСУ

Кадры уничтожения авиацией позиций ВСУ в Харьковской области опубликовал во вторник связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Сообщается, что удар нанесен по местам скопления боевиков 72-й мехбригады ВСУ, сбежавших с позиций в окрестностях села Старица под Волчанском.
«После стремительного отступления из района Старицы порцию авиационного “чугуния” получили подразделения 72 омбр ВСУ, ретировавшиеся в район н.п. Терновая», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате нанесения авиаудара нет.
Ранее сообщалось, что удары тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиации вынуждают военнослужащих ВСУ уходить с позиций под Волчанском. В частности, стало известно, что украинские боевики покинули попавшие под удар позиции в лесу к юго-западу от села Лиман.
Также ранее были опубликованы кадры поражения «Солнцепеками» позиций украинских боевиков из 13-й бригады НГУ «Хартия» в районе харьковского села Зеленое.