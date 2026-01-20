Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Дом США в Давосе вечером во вторник, 20 января.
Ожидается, что в ходе их встречи будет обсуждаться мирный план США по Украине. В нем могут быть рассмотрены ключевые вопросы урегулирования конфликта и будущие шаги для стабилизации ситуации в регионе.
Ранее KP.RU писал, что в первой половине 20 января Дмитриев прибыл в Давос. Глава РФПИ опубликовал в соцсети X оригинальное сообщение, сопроводив его ироничной картинкой. На ней политические лидеры сидят за столом с горящей планетой Земля.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше