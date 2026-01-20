Ричмонд
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе

Представители России и США в Давосе обсудят мирный план по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Дом США в Давосе вечером во вторник, 20 января.

Ожидается, что в ходе их встречи будет обсуждаться мирный план США по Украине. В нем могут быть рассмотрены ключевые вопросы урегулирования конфликта и будущие шаги для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее KP.RU писал, что в первой половине 20 января Дмитриев прибыл в Давос. Глава РФПИ опубликовал в соцсети X оригинальное сообщение, сопроводив его ироничной картинкой. На ней политические лидеры сидят за столом с горящей планетой Земля.

