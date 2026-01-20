В ВВС Украины заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО

В ВВС Украины признали наличие дефицита ракет для самолетов и систем ПВО.
Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что дефицит имеет место, поэтому направляются постоянные обращения к партнерам.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам ПВО, и просил западные страны выделить боеприпасы или средства для Киева. Несколько дней назад он объявил о получении Киевом серьезного пакета ракет для систем ПВО.