Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Датский пенсионный фонд продаст гособлигации США на фоне политики Трампа

Политика Трампа создала серьезные кредитные риски, заявили в фонде.

Источник: Аргументы и факты

Датский пенсионный фонд AkademikerPension собирается избавиться от государственных облигаций США, так как считает, что политика американского президента Дональда Трампа создала очень серьезные кредитные риски.

«США в принципе не являются хорошим заемщиком, и в долгосрочной перспективе финансы правительства США не являются устойчивыми», — приводит Bloomberg слова директора по инвестициям AkademikerPension Андерса Шельде.

Он также назвал одной из причин принятого решения заявления Трампа о претензиях на Гренландию.

Шельде сообщил, что продать госбумаги фонд планирует до конца января.

Издание отмечает, что AkademikerPension на конец 2025 года владел казначейскими облигациями США на сумму около $100 млн. Фонд управляет сбережениями учителей и ученых на сумму около $25 млрд.

Напомним, Гренландия входит в состав Датского королевства в качестве автономной территории. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали, что ожидают уважения своей территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше