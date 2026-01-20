Датский пенсионный фонд продаст гособлигации США на фоне политики Трампа

Датский пенсионный фонд AkademikerPension собирается избавиться от государственных облигаций США, так как считает, что политика американского президента Дональда Трампа создала очень серьезные кредитные риски.
«США в принципе не являются хорошим заемщиком, и в долгосрочной перспективе финансы правительства США не являются устойчивыми», — приводит Bloomberg слова директора по инвестициям AkademikerPension Андерса Шельде.
Он также назвал одной из причин принятого решения заявления Трампа о претензиях на Гренландию.
Шельде сообщил, что продать госбумаги фонд планирует до конца января.
Издание отмечает, что AkademikerPension на конец 2025 года владел казначейскими облигациями США на сумму около $100 млн. Фонд управляет сбережениями учителей и ученых на сумму около $25 млрд.
Напомним, Гренландия входит в состав Датского королевства в качестве автономной территории. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали, что ожидают уважения своей территориальной целостности.