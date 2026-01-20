Датский пенсионный фонд продаст гособлигации США на фоне политики Трампа

Напомним, Гренландия входит в состав Датского королевства в качестве автономной территории. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали, что ожидают уважения своей территориальной целостности.