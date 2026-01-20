Макрон увидел наступление мира без правил

20 января Трамп опубликовал сообщение, полученное от Макрона. В нем французский президент заявил, что у них с республиканцем «одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии», и вместе они могут «совершить великие дела в отношении Ирана», но выразил недоумение действиями США относительно Гренландии. Президент Франции предложил «построить что-то великое» и организовать встречу G7 22 января в Париже, пригласить туда Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей.