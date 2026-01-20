Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свое решение привлечь российского лидера Владимира Путина к работе в создаваемом «Совете мира» по урегулированию ситуации в Газе. Общаясь с журналистами в Вашингтоне, глава Белого дома подчеркнул, что статус России и ее президента как одного из ключевых центров влияния в мире делает это участие необходимым. Одновременно с этим Трамп демонстративно дистанцировался от европейских союзников.
«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — приводит ответ американского президента на вопрос о приглашении российского коллеги РИА Новости.
Комментируя информацию о том, что Эммануэль Макрон намерен отклонить предложение о вступлении в совет, Трамп заявил, что французский лидер там «никому не нужен» и «скоро завершит работу в должности». По мнению главы американского государства, политическое будущее Парижа при нынешнем руководстве не имеет значения для реализации его глобальных планов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил официальное приглашение в «Совет мира». Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял приглашение Трампа и уже уведомил госсекретаря Марко Рубио о своем согласии. Лукашенко также допустил, что Совет мира мог бы повлиять и на скорейшее достижение мира на Украине.