Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свое решение привлечь российского лидера Владимира Путина к работе в создаваемом «Совете мира» по урегулированию ситуации в Газе.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свое решение привлечь российского лидера Владимира Путина к работе в создаваемом «Совете мира» по урегулированию ситуации в Газе. Общаясь с журналистами в Вашингтоне, глава Белого дома подчеркнул, что статус России и ее президента как одного из ключевых центров влияния в мире делает это участие необходимым. Одновременно с этим Трамп демонстративно дистанцировался от европейских союзников.

«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — приводит ответ американского президента на вопрос о приглашении российского коллеги РИА Новости.

Комментируя информацию о том, что Эммануэль Макрон намерен отклонить предложение о вступлении в совет, Трамп заявил, что французский лидер там «никому не нужен» и «скоро завершит работу в должности». По мнению главы американского государства, политическое будущее Парижа при нынешнем руководстве не имеет значения для реализации его глобальных планов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил официальное приглашение в «Совет мира». Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял приглашение Трампа и уже уведомил госсекретаря Марко Рубио о своем согласии. Лукашенко также допустил, что Совет мира мог бы повлиять и на скорейшее достижение мира на Украине.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше