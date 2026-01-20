Ричмонд
Эксперт Ищенко рассказал, как долго Запад будет пытаться уничтожить Россию

Ростислав Ищенко заявил, что противостояние РФ и Запада продолжатся до тех пор, пока не будет создано единое политическое объединение, куда войдут обе стороны.

Источник: Аргументы и факты

Попытки Запада уничтожить или покорить Россию будут продолжаться, пока существуют независимые государства с разными экономическими интересами. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, Запад исторически был врагом России не из-за злой воли, а по объективным причинам. Экономические интересы Запада диктовали политику, направленную на ликвидацию российского государства. Периоды потепления в отношениях были временными и прагматичными.

Ищенко отметил, что такие попытки прекратятся только в случае создания единого экономического и политического объединения, в которое войдут обе стороны. До тех пор противостояние будет сохраняться.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ЕС не скрывают своей подготовки к войне с Россией.

