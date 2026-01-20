Макрон: Франция направила военных в Гренландию для поддержки Дании

Париж направил своих военнослужащих на учения в Гренландию, чтобы поддержать Копенгаген, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент подчеркнул, что Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, ООН и уставу международной организации.
«Именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая союзника и другую европейскую страну — Данию», — сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что ряд европейских стран-партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании. Эти действия предпринимаются в рамках усилий альянса по усилению военного присутствия в регионе.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал приостановку европейскими союзниками США по НАТО обмена разведданными с Вашингтоном. По его мнению, страны пошли на такой шаг в качестве демонстрации готовности оказывать давление на США и противостоять им не только в экономике, но и в военно-политической сфере.