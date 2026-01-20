Макрон: Франция направила военных в Гренландию для поддержки Дании

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал приостановку европейскими союзниками США по НАТО обмена разведданными с Вашингтоном. По его мнению, страны пошли на такой шаг в качестве демонстрации готовности оказывать давление на США и противостоять им не только в экономике, но и в военно-политической сфере.