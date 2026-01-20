Трамп раскрыл, почему пригласил Путина в Совет мира

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу российского государства Владимира Путина в Совет мира по Газе, назвав его одним из мировых лидеров.
«Он (Путин) один из людей, мировых лидеров. Да», — сказал Трамп журналистам, подтвердив приглашение российского лидера в Совет мира.
Также американский лидер отреагировал на информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует отклонить приглашение в структуру. По словам Трампа, француз «никому не нужен» в совете, а также он в скором времени завершит работу в должности президента Франции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин получил предложение войти в состав Совета мира по Газе.
Известно, что Белоруссия приняла решение присоединиться к Совету мира. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Лукашенко.