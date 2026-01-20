В Киеве без света остаются более миллиона потребителей

В Киеве без электроснабжения остаются более миллиона потребителей. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, тепла нет более чем в четырех тысячах многоквартирных домов.
Зеленский заявил, что ждет от чиновников предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса. Он отметил, что нужна максимальная координация с бизнесом в вопросе перераспределения генерации, имеющегося потребления так, чтобы была ощутима стабилизация ситуации.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют выселять людей из домов на фоне блэкаута.
Между тем киевские школы в связи с проблемами с энергоснабжением объявили каникулы для школьников до 1 февраля.