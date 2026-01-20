Ричмонд
В Киеве без света остаются более миллиона потребителей

Зеленский заявил, что в Киеве без электричества остаются более миллиона потребителей, а без тепла — более четырех тысяч домов.

Источник: АиФ Воронеж

В Киеве без электроснабжения остаются более миллиона потребителей. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, тепла нет более чем в четырех тысячах многоквартирных домов.

Зеленский заявил, что ждет от чиновников предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса. Он отметил, что нужна максимальная координация с бизнесом в вопросе перераспределения генерации, имеющегося потребления так, чтобы была ощутима стабилизация ситуации.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют выселять людей из домов на фоне блэкаута.

Между тем киевские школы в связи с проблемами с энергоснабжением объявили каникулы для школьников до 1 февраля.