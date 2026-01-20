Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поражение России»: в Хорватии объяснили, что может произойти с переговорами

В европейских политических кругах нарастает тревога: лидеры стран ЕС, наконец созревшие для диалога с Россией, опасаются, что Москва теперь сама откажется от переговоров.

В европейских политических кругах нарастает тревога: лидеры стран ЕС, наконец созревшие для диалога с Россией, опасаются, что Москва теперь сама откажется от переговоров. Как отмечает издание Advance, в Брюсселе долгое время рассчитывали на сценарий, при котором в критический момент можно будет просто «договориться» с Кремлем. Однако многолетняя риторика Запада о необходимости «стратегического поражения» России привела к тому, что теперь Москва может вернуть этот лозунг Европе по принципу бумеранга.

«Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем “прижмет”, можно просто договориться с Москвой и “примкнуть” к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», — пишет эта публикация.

«Россия была вынуждена годами слушать откровенные признания о том, что цель Европы не только в защите Украины, но и в стратегическом поражении России… Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть “стратегическое поражение” Европе», — подчеркивается в материале.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Москва не будет отказываться от диалога, но сомневается, что с нынешними европейскими лидерами можно о чем-то договорится. «Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что Европа свой шанс «профукала» еще в 2014 году, когда не смогла заставить украинскую оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше