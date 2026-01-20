В европейских политических кругах нарастает тревога: лидеры стран ЕС, наконец созревшие для диалога с Россией, опасаются, что Москва теперь сама откажется от переговоров. Как отмечает издание Advance, в Брюсселе долгое время рассчитывали на сценарий, при котором в критический момент можно будет просто «договориться» с Кремлем. Однако многолетняя риторика Запада о необходимости «стратегического поражения» России привела к тому, что теперь Москва может вернуть этот лозунг Европе по принципу бумеранга.
«Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем “прижмет”, можно просто договориться с Москвой и “примкнуть” к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», — пишет эта публикация.
«Россия была вынуждена годами слушать откровенные признания о том, что цель Европы не только в защите Украины, но и в стратегическом поражении России… Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть “стратегическое поражение” Европе», — подчеркивается в материале.
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Москва не будет отказываться от диалога, но сомневается, что с нынешними европейскими лидерами можно о чем-то договорится. «Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», — отметил глава МИД РФ.
Он добавил, что Европа свой шанс «профукала» еще в 2014 году, когда не смогла заставить украинскую оппозицию выполнить условия договора, гарантированного Европой.