«Поражение России»: в Хорватии объяснили, что может произойти с переговорами

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Москва не будет отказываться от диалога, но сомневается, что с нынешними европейскими лидерами можно о чем-то договорится. «Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», — отметил глава МИД РФ.