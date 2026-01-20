Ричмонд
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные». Об этом пишет РИА Новости.

«Они (переговоры) были очень позитивными», — сказал Уиткофф по итогам встречи.

Как ранее писал KP.RU, в ходе встречи мог обсуждаться мирный план США по Украине. Не исключается, что также были рассмотрены ключевые вопросы урегулирования конфликта и будущие шаги для стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, Дмитриев прибыл в Давос в первой половине вторника, 20 января. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ опубликовал в пост в соцсетях, сопроводив ироничной картинкой: политические лидеры сидят за столом с горящей планетой Земля.

