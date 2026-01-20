Дмитриев: Украину не удалось сделать главной темой форума в Давосе

~20 января Зеленский объявил об отмене своей поездки в Давос~. По официальной версии, такое решение он принял для координации восстановления украинской энергетики после очередных ударов. Он также заявил, что соглашения о «процветании» и гарантиях безопасности, которые планировалось заключить на форуме, не готовы. Тем не менее, по данным украинского портала «Страна», Зеленский все-таки может вылететь в Давос в случае согласования указанных документов, либо при принятии решений по поставкам средств противовоздушной обороны (ПВО) или оказанию помощи в восстановлении систем энергетики.