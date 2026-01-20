Ричмонд
87% Черниговской области осталось без света

Почти девять из десяти потребителей в Черниговской области Украины остались без электричества. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Источник: Life.ru

«В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений одновременно. Обесточены 87% потребителей области», — говорится в сообщении областных энергетиков.

Ранее стало известно, что в Киеве более 75% территории лишились электроснабжения после серии взрывов в ночь на 20 января. Без света остались все районы столицы, включая левобережье Днепра, где также отключили воду. В других частях города вода поступает с пониженным давлением, а метро работает с увеличенными интервалами из-за нехватки энергии. Напомним, что блэкауты в Киеве и Киевской области стали самыми длительными в январе.

