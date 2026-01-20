Ричмонд
«Очень позитивно»: Уиткофф высказался после встречи с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф официально подтвердил успешное завершение переговоров со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф официально подтвердил успешное завершение переговоров со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым. Встреча, в которой также принимал участие зять американского лидера Джаред Кушнер, состоялась в закрытом формате в павильоне США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Уиткоффа, контакты продемонстрировали конструктивный настрой сторон на решение ключевых геополитических задач.

«Они были очень позитивными», — кратко прокомментировал итоги обсуждения американский дипломат, сообщает РИА Новости.

Несколько часов назад журналисты передавали, что Кирилл Дмитриев зашел в американское представительство на форуме около 17:30 по местному времени (19:30 по мск). Туда же прибыли прибыли Уиткофф и Кушнер. При этом вокруг здания была усилена охрана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что в ходе этих контактов российская сторона намерена передать представителям администрации Дональда Трампа детальную информацию по мирному урегулированию конфликта на Украине.

