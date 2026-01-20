«Очень позитивно»: Уиткофф высказался после встречи с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф официально подтвердил успешное завершение переговоров со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым. Встреча, в которой также принимал участие зять американского лидера Джаред Кушнер, состоялась в закрытом формате в павильоне США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Уиткоффа, контакты продемонстрировали конструктивный настрой сторон на решение ключевых геополитических задач.
«Они были очень позитивными», — кратко прокомментировал итоги обсуждения американский дипломат, сообщает РИА Новости.
Несколько часов назад журналисты передавали, что Кирилл Дмитриев зашел в американское представительство на форуме около 17:30 по местному времени (19:30 по мск). Туда же прибыли прибыли Уиткофф и Кушнер. При этом вокруг здания была усилена охрана.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что в ходе этих контактов российская сторона намерена передать представителям администрации Дональда Трампа детальную информацию по мирному урегулированию конфликта на Украине.