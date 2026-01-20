Ричмонд
«Фестиваль абсурдистики»: Мария Захарова пришла в ужас от происходящего в Давосе

Захарова назвала театром абсурда заявления глав стран Запада на форуме в Давосе.

Источник: Комсомольская правда

Всемирный экономический форум в Давосе и происходящие там действия являются международным театральным фестивалем абсурдистики. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — написала Захарова.

Дипломат привела в пример заявление президента Финляндии Александра Стуббу. Тот предложил американскому лидеру Дональду Трампу сходить в сауну для решения проблемы Гренландии.

«Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», — заключила Мария Захарова.

