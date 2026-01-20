Ричмонд
Алиев в Давосе заявил, что Армения и Азербайджан закрыли страницу войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о кардинальном изменении в отношениях с Арменией. Свою позицию он озвучил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Life.ru

По словам азербайджанского лидера, стороны приняли решение закрыть страницу войны. Алиев подтвердил переход к мирному этапу двусторонних отношений после многолетнего конфликта.

«Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая в Женеве заявил, что Баку ожидает официального подписания мирного соглашения с Ереваном в 2026 году. По его словам, 2025 год станет историческим для региона, так как после почти тридцати лет конфликта стороны максимально приблизились к заключению долгожданного мира.

