Алиев в Давосе заявил, что Армения и Азербайджан закрыли страницу войны

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая в Женеве заявил, что Баку ожидает официального подписания мирного соглашения с Ереваном в 2026 году. По его словам, 2025 год станет историческим для региона, так как после почти тридцати лет конфликта стороны максимально приблизились к заключению долгожданного мира.