Встреча Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера в Давосе длилась более двух часов

Российский и американские представители провели переговоры в Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским спецпредставителем по вопросам Украины Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Давосе длилась более двух часов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Подробности обсуждений встречи Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера пока не раскрыты.

Ранее Стивен Уиткофф охарактеризовал переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные». По итогам встречи представитель США отметил, что переговоры прошли на высоком уровне.

