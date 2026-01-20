Встреча Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера в Давосе длилась более двух часов

Встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским спецпредставителем по вопросам Украины Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Давосе длилась более двух часов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Подробности обсуждений встречи Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера пока не раскрыты.
Ранее Стивен Уиткофф охарактеризовал переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные». По итогам встречи представитель США отметил, что переговоры прошли на высоком уровне.
