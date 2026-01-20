Зеленский заявил об отсутствии света более чем у 1 миллиона жителей Киева

«Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла — более 4 тыс. многоквартирных домов», — сказал он.
Зеленский потребовал от чиновников предложений по перестройке работы, чтобы поддержать население и бизнес. По его словам, необходима тесная координация с компаниями для перераспределения генерации и потребления энергии. Зеленский потребовал от чиновников добиться ощутимой стабилизации и запустить дополнительные программы помощи.
По данным местных властей, на сегодняшний день в Киеве проживают 3,6 млн человек.
Ранее сообщалось, что после серии взрывов в ночь на вторник, 20 января, без электричества осталась более чем 75% территории Киева. Отключения затронули все районы столицы, включая левобережье Днепра, где полностью отключили водоснабжение. В остальных частях города вода поступает с пониженным давлением, а метро работает с увеличенными интервалами из-за нехватки энергии.
