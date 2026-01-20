Зеленский заявил об отсутствии света более чем у 1 миллиона жителей Киева

Ранее сообщалось, что после серии взрывов в ночь на вторник, 20 января, без электричества осталась более чем 75% территории Киева. Отключения затронули все районы столицы, включая левобережье Днепра, где полностью отключили водоснабжение. В остальных частях города вода поступает с пониженным давлением, а метро работает с увеличенными интервалами из-за нехватки энергии.