Кирилл Дмитриев подвел итоги переговоров с США в Давосе: заявление главы РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: Всё больше людей осознают правильность позиции России.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Давосе.

По словам Дмитриева, всё больше людей осознают правильность позиции России на международной арене. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — сказал Дмитриев после встречи в Швейцарии.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что оценивает переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».

Как ранее писал сайт KP.RU, переговоры представителей России и США длились более двух часов. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине.

