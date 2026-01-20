Кирилл Дмитриев подвел итоги переговоров с США в Давосе: заявление главы РФПИ

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Давосе.
По словам Дмитриева, всё больше людей осознают правильность позиции России на международной арене. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
«Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», — сказал Дмитриев после встречи в Швейцарии.
В свою очередь, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее сообщил, что оценивает переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».
Как ранее писал сайт KP.RU, переговоры представителей России и США длились более двух часов. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине.