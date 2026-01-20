Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии из-за жалобы Украины отменили концерт с участием скрипача Репина

В Германии отменен концерт оркестра с участием российского скрипача Вадима Репина. Причиной отмены стало обращение украинского посольства.

Источник: Аргументы и факты

Концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра отменен в Мангейме (Германия) после обращения посольства Украины.

Отмечается, что украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с планируемым выступлением и направили бургомистру Мангейма и организаторам концерта официальное письмо. В результате концерт с участием Репина был исключен, передает портал BackstageClassical.

Ранее концертный зал Эйндховена в Нидерландах отменил выступление австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской из-за ее концерта в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военнослужащим.

Во Флоренции было отменено выступление прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой после жалобы Украины.