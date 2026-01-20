В Германии из-за жалобы Украины отменили концерт с участием скрипача Репина

Концерт российского скрипача Вадима Репина и Мангеймского филармонического оркестра отменен в Мангейме (Германия) после обращения посольства Украины.
Отмечается, что украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с планируемым выступлением и направили бургомистру Мангейма и организаторам концерта официальное письмо. В результате концерт с участием Репина был исключен, передает портал BackstageClassical.
Ранее концертный зал Эйндховена в Нидерландах отменил выступление австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской из-за ее концерта в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военнослужащим.
Во Флоренции было отменено выступление прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой после жалобы Украины.