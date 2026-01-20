Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

«Они были очень позитивными», — приводит РИА «Новости» его слова.
Как ранее сообщал Life.ru, в Давосе проходит важная встреча между представителями России и США. В Доме США на площадке Всемирного экономического форума собрались Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Стороны планируют обсудить мирный план Вашингтона по Украине. До встречи Дмитриев отметил, что попытка сделать украинскую тему главной на форуме не принесла результата.
