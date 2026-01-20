Ричмонд
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил встречу с российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как успешную.

Источник: Life.ru

«Они были очень позитивными», — приводит РИА «Новости» его слова.

Как ранее сообщал Life.ru, в Давосе проходит важная встреча между представителями России и США. В Доме США на площадке Всемирного экономического форума собрались Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Стороны планируют обсудить мирный план Вашингтона по Украине. До встречи Дмитриев отметил, что попытка сделать украинскую тему главной на форуме не принесла результата.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

