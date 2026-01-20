Бежавшие в Белоруссию украинцы сдали секреты ВСУ

Массовый отказ украинцев от попыток попасть в Европу специалисты объясняют несколькими факторами. Прежде всего, Киев сосредоточил основные заградительные ресурсы и инженерные сооружения на границах со Словакией, Венгрией и Польшей, считая эти направления приоритетными для уклонистов. Кроме того, в среде граждан призывного возраста растут опасения из-за планов европейских стран начать принудительную депортацию украинцев для пополнения рядов украинской армии. В этих условиях Белоруссия становится для многих единственным шансом избежать мобилизации, что подталкивает беженцев к активному сотрудничеству с силовиками.