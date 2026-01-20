Трамп репостнул сообщение о том, что враги США — ООН и НАТО, а не Россия

Президент США Дональд Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящими врагами Америки являются не Россия и Китай, а международные организации. Сообщением глава Белого дома поделился в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что без его участия НАТО не существовало бы в том виде, в котором оно существует сегодня. Он считает, что альянс оказался бы «на свалке истории». По его словам, никто не сделал для НАТО столько, сколько он сам.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал США за территориальные амбиции по вопросу Гренландии. Министр отметил, что несмотря на попытки изоляции, Москва будет продолжать диалог с другими странами на основе принципов равноправия.