Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп репостнул сообщение о том, что враги США — ООН и НАТО, а не Россия

Трамп согласен с тем, что Россия и Китай не являются врагами США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящими врагами Америки являются не Россия и Китай, а международные организации. Сообщением глава Белого дома поделился в социальной сети Truth Social.

«Так в какой момент мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия — это страшилки, тогда как настоящая угроза — это ООН и НАТО», — говорится в репосте президента Америки.

Ранее Трамп заявил, что без его участия НАТО не существовало бы в том виде, в котором оно существует сегодня. Он считает, что альянс оказался бы «на свалке истории». По его словам, никто не сделал для НАТО столько, сколько он сам.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал США за территориальные амбиции по вопросу Гренландии. Министр отметил, что несмотря на попытки изоляции, Москва будет продолжать диалог с другими странами на основе принципов равноправия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше